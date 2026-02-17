Мужчина напал с ножом на людей в Сиднее, убив одного и ранив двоих

Мужчина с ножом напал на людей на западе Сиднея, сообщает 9news со ссылкой на данные полиции.

По данным СМИ, нападение было совершено в 10:00 по местному времени, то есть около 02:00 по московскому. Неизвестный атаковал двух людей внутри мини-маркета, после чего напал на человека возле магазина. Жертвы, предположительно, не были знакомы между собой.

30-летний мужчина, которого ранили на улице, скончался на месте, его личность в настоящий момент не установлена. 22-летний молодой человек, получивший ранение в шею, и 47-летняя женщина, раненная в грудь и живот, доставлены в больницу и находятся в критическом состоянии.

Полиция прибыла на место инцидента в течение нескольких минут, улица, на которой это произошло, оцеплена. Предполагаемый нападавший – мужчина в возрасте 25 лет. Его арестовали на соседней улице.

Он должен предстать перед судом в ближайшие несколько дней. При этом он уже известен правоохранителям мелкими преступлениями и происшествиями, которые связаны с психическим здоровьем.

Ранее в Омске задержали 39-летнего местного жителя, который напал на сотрудника скорой помощи с ножом. Бригада приехала по сигналу соседей, обеспокоенных поведением мужчины, находившегося в сильном алкогольном опьянении. При попытке госпитализации злоумышленник повел себя агрессивно, достал нож и ударил фельдшера в область предплечья.