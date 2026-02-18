Два человека пострадали в российском регионе при атаке FPV-дрона ВСУ на автомобиль

ВСУ в очередной раз атаковали автомобиль в Белгородской области. В результате удара ранения получили два мирных жителя, сообщили в региональном оперштабе.

© Московский Комсомолец

Атака произошла в Шебекинском округе. FPV-дрон ВСУ ударил по автомобилю в селе Мешковое.

В результате происшествия двоих мужчин доставили в Большетроицкую районную больницу. У одного из пострадавших медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Его состояние оценивается как тяжелое.

Второй человек получил осколочные ранения лица.

После оказания медпомощи мужчин переведут в областную клиническую больницу.

Напомним, 17-летняя девушка погибла на северо-востоке Москвы.