Житель Владикавказа расстрелял знакомого около его дома

Во Владикавказе мужчина расстрелял знакомого около его дома из-за бытового конфликта, сообщило ГУ МВД по Северной Осетии.

Инцидент произошел у одного из домов по улице Дзусова 17 февраля. Предварительно установлено, что мужчины поссорились вечером 16 февраля. На следующий день 49-летний подозреваемый, имеющий судимость, подкараулил оппонента у его дома и несколько раз выстрелил. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве задержан, отметили в ведомстве. Им оказался мужчина 1976 года рождения.

