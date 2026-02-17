Выросло число погибших при взрыве в военной комендатуре Ленобласти
Спасатели обнаружили при разборе завалов в здании военной комендатуры в Сертолово тела троих погибших. Об этом сообщает 47news со ссылкой на предварительные данные экстренных служб.
Собеседник 47news заявил, что информация о пострадавших уточняется. Разбор завалов продолжается.
Взрыв прогремел в здании военной комендатуры в Ленобласти
Днем во вторник, 17 февраля, в городе Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) произошел взрыв в здании военной комендатуры. Здание частично обрушилось.
Первоначально сообщалось о двух погибших. По предварительным данным, которые привел телеканал «78», под завалами могли оказаться четыре человека.