Выросло число погибших при взрыве в военной комендатуре Ленобласти

Спасатели обнаружили при разборе завалов в здании военной комендатуры в Сертолово тела троих погибших. Об этом сообщает 47news со ссылкой на предварительные данные экстренных служб.

Собеседник 47news заявил, что информация о пострадавших уточняется. Разбор завалов продолжается.

Взрыв прогремел в здании военной комендатуры в Ленобласти

Днем во вторник, 17 февраля, в городе Сертолово (Всеволожский район Ленинградской области) произошел взрыв в здании военной комендатуры. Здание частично обрушилось.

Первоначально сообщалось о двух погибших. По предварительным данным, которые привел телеканал «78», под завалами могли оказаться четыре человека.