Два человека погибли после взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти
Два человека погибли после взрыва в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По информации канала, обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.
По информации Shot, инцидент произошел в Сертолово. Еще четверо человек могут находиться под завалами.
Напомним, что взрыв в здании военной комендатуры прогремел днем во вторник, 17 февраля. Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы, которые разбирают завалы.