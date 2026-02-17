Два человека погибли после взрыва в здании военной комендатуры в Ленобласти

Два человека погибли после взрыва в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, обрушились второй и третий этажи, а также чердачное перекрытие. Сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания.

По информации Shot, инцидент произошел в Сертолово. Еще четверо человек могут находиться под завалами.

Напомним, что взрыв в здании военной комендатуры прогремел днем во вторник, 17 февраля. Причины происшествия пока неизвестны. На месте работают экстренные службы, которые разбирают завалы.