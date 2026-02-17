Взрыв прогремел в здании военной комендатуры в Ленобласти

Взрыв прогремел в здании военной комендатуры во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, под завалами могут находиться четверо военнослужащих. На месте работают экстренные службы.

Как сообщает Telegram-канал Mash, по предварительной информации, взрыв прогремел на третьем этаже здания в 14:20 мск. Специалисты разбирают завалы и вытаскивают людей.

"Искандер" прилетел в здание прокуратуры в Кривом Роге

Напомним, что 17 февраля один человек погиб и еще один пострадал в результате хлопка бытового газа в одной из квартир дома на улице Гоголя в Череповце. 11 человек удалось спасти. За взрывом последовало открытое горение, которое локализовали, а после ликвидировали. Конструкции здания не пострадали.