«Всплыла тема развода»: новые подробности в гибели многодетного бизнесмена и его жены

Столичные следователи устанавливают обстоятельства гибели супружеской пары в Коммунарке. Накануне вечером у многоэтажки в жилом комплексе «Саларьево парк» обнаружили тела мужчины и женщины. Погибшие оказались супругами, проживавшими в этом же доме. В запертой квартире остался их пятилетний сын, передает kp.ru.

По предварительным данным, пара покончила с собой. Видимых причин для такого шага у семьи не было: бизнесмена и его жену называли зажиточными, мужчина владел магазином одежды, супруга занималась воспитанием детей. У пары также есть двое детей школьного возраста.

Как выяснилось, в последнее время между супругами часто возникали конфликты. По словам источника в правоохранительных органах, «между ними постоянно всплывала тема развода».

Камеры видеонаблюдения зафиксировали сам момент трагедии — все произошло добровольно. Родственники погибших не могут объяснить случившееся: по их словам, супруги всегда любили своих детей и заботились о них. Установить точные мотивы поступка теперь практически невозможно.