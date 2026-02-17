Упавший с крыши дома сугроб убил 71-летнюю россиянку

© Николай Ткаченко

© Московский Комсомолец

В Калтасинском районе Башкирии пенсионерка погибла из-за падения сугроба с крыши. Об этом сообщили глава минздрава республики.

Снег сошел на 71-летнюю женщину с кровли частного дома. Чиновник также добавил, что из-за падения наледи в республике за последние два дня пострадали несколько человек.

Ранее в МЧС сообщили, что девять человек погибли за неделю из-за схода снега и падения наледи с крыш, еще 15 пострадали.

Всего, по данным ведомства, более 60 происшествий, связанных со сходом снега и падения льда с кровель зданий, произошло в 25 регионах России.