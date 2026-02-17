Челябинец воткнул нож в женщину на дороге, и это попало на видео

В Челябинске мужчина воткнул нож в свою сожительницу на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Только что на улице Агалакова мужчина подошел к женщине и несколько раз пырнул ножом. Подростки, которые стали свидетелям, отбежали. К безумцу подошли прохожие и увели его в сторону», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после нападения пострадавшая женщина падает на землю. По данным канала, челябинка может находится в реанимации. В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что мужчина задержан.

