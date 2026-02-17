В Уфе экс-помощницу мирового судьи приговорили к пяти годам колонии

Женщину признали виновной в получении 20 взяток на сумму от 17 000 до 70 000 рублей в составе организованной преступной группы. Ей запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Полученные преступным путём деньги конфисковали.

Как установило следствие, с декабря 2022 года по май 2024-го фигурантка входила в ОПГ. Она систематически вымогала взятки у водителей, которые покинули место ДТП и были привлечены к ответственности. Используя служебное положение, женщина передавала контакты посредников тем, кому грозил суд. Она объясняла, что за деньги можно получить более мягкое наказание и избежать лишения прав. Схема работала через фиктивные договоры на юридические услуги. После оплаты выносились решения о минимальном сроке административного ареста, который фактически не исполнялся.