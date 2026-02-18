Московский суд запретил сайты с эскортницами

Чертановский районный суд Москвы запретил сайты, на которых рекламировали услуги эскортниц. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в Telegram-канале «112».

© Вечерняя Москва

— Чертановский суд удовлетворил исковое заявление о признании информации, размещенной на нескольких сайтах московских эскорт-услуг, запрещенной к распространению, — говорится в публикации.

В инстанции приняли такое решение, так как доступ к сайтам, рекламирующим платные интим-услуги, был неограничен.

17 февраля суд в Москве заблокировал ресурсы в интернете, где продавались банковские карты. Это сделали, так как злоумышленники, купившие такой товар, могли избежать ответственности за правонарушения.

В тот же день столичный суд запретил сайт, на котором продавались готовые аккаунты каршеринга. С помощью них за руль беспрепятственно могли сесть подростки и те, у кого не было прав. Помимо этого, с помощью чужих аккаунтов можно было избежать ответственности при ДТП или нарушении ПДД.