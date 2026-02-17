Петербурженка лишилась свободы за сожженный паспорт

В Санкт-Петербурге осудили девушку, которая на камеру сожгла свой российский паспорт, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

© Газета.Ru

Октябрьский районный суд назначил Александре Мароти наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии-поселении. Во время заседания она сообщила, что совершила поступок под влиянием стресса и эмоций, признав вину.

Защита петербурженки просила избрать ей более мягкое наказание, а также вернуть конфискованный мобильный телефон, на который было снято видео, ставшее причиной возбуждения уголовного дела.

Однако Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор райсуда без изменений.

16 июня сообщалось, что девушку задержали и отправили в СИЗО по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, ст. 329 УК РФ. В мессенджерах распространилось видео, на котором неизвестная умышленно сжигает свой паспорт. Полицейские установили, что в кадре присутствовала 24-летняя петербурженка.

Личность девушки и ее знакомого, который стал очевидцем произошедшего, быстро установили. Героиню ролика вскоре доставили в полицейский участок. На соответствующих кадрах россиянка демонстративно сжигает паспорт. При этом попутно она нецензурно выражается, а также говорит «выезжайте за мной». Эту фразу она адресовала, предположительно, правоохранителям.

Ранее россиянин порвал паспорт возлюбленной, чтобы та с ним не рассталась.