В Крыму будут судить двух агентов украинских спецслужб

В Крыму по обвинению в государственной измене предстанет пара молодых людей. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

По версии следствия, двое крымчан, парень и девушка, добровольно сотрудничали с разведорганами киевского режима. Первым в контакт вступил молодой человек, мотивировав это тем, что он был не согласен с целями проведения СВО. Затем он втянул в шпионскую деятельность свою подругу.

Оба они действовали в районе Ялты. По заданию кураторов с Украины, юноша собирал сведения о местах дислокации военных. Молодой человек снимал фото, а его подруга выполняла видеосъемку военных кораблей.

Деятельность агентов пресекли сотрудники ФСБ. Теперь пара предстанет перед судом по статье о государственной измене. Дело будет рассматриваться в Верховном суде республики.