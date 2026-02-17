Сотрудник российского ЖК придумал схему по ограблениям квартир

В подмосковном жилом комплексе (ЖК) «Заречье Парк» вскрылась схема краж, которая могла длиться несколько месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Под подозрением сотрудник гарантийного отдела, который имел доступ к квартирам новоселов и, предположительно, использовал его для преступлений. Он признался в серии краж — речь может идти о примерно десяти эпизодах в этом районе.

13 февраля жительница ЖК вернулась домой и обнаружила, что дверь заперта изнутри. Через несколько минут из квартиры выбежал мужчина, закрывая лицо футболкой. Соседи помогли его задержать, на место вызвали полицию. Как выяснилось, задержанный работал в гарантийном отделе комплекса.

Однако, как утверждают жильцы, этому предшествовала целая серия странных событий. Люди писали в домовых чатах, что кто-то дергает ручки, пытается открыть двери, а когда его замечают — извиняется: «Перепутал квартиру». В некоторых квартирах пропадало электричество, исчезало отопление. Жильцы уверены: так злоумышленники проверяли, есть ли кто дома.

По словам пострадавшей, сотрудники гарантийного отдела часто приходили устранять недочеты, могли брать ключи, делать слепки или пользоваться теми, что оставались после ремонта. После этого за квартирами наблюдали и заходили внутрь, когда хозяева долго не появлялись. Пропадали деньги, техника, а в пустых квартирах, как сообщают соседи, даже выкручивали краны.

Ранее сообщалось, что самым распространенным преступлением в России является кража. В 2025 году зафиксировано почти 454 тысячи таких преступлений.