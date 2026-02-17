Мужчина с наркотиками задержан на входе в больницу на востоке Москвы

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардия) задержали мужчину, пытавшегося пронести синтетический наркотик в больницу на востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

«Следуя по маршруту патрулирования, правоохранители получили сигнал «тревога» с одного из охраняемых объектов системы здравоохранения на Федеративном проспекте. К прибывшим на место росгвардейцам обратился персонал медицинского учреждения, пояснив, что неизвестный мужчина пытался пронести запрещeнные вещества в больницу в ночное время суток. На место была вызвана следственно-оперативная группа. В присутствии понятых у 29-летнего гостя столицы изъяли пакетик с неизвестным содержимым, спрятанный в коробку из-под телефона», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.