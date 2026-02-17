Слив интимных видео мужа обернулся для россиянки уголовным преследованием

В Мурманской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Североморска, которая слила интимные видео мужа в интернет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Женщина проходит обвиняемой по статьям 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 242 («Незаконное распространение порнографических материалов») УК РФ. Дело против нее с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре 2025 года обвиняемая после ссоры с супругом втайне от него и без его согласия разместила в одной из социальных сетей видеозапись интимного содержания с участием потерпевшего. Таким образом она нарушила конституционные права потерпевшего на неприкосновенность частной жизни и нравственные устои общества, а также причинила моральный вред.

