Владельцу пансионата в ТиНАО предъявлено обвинение после смерти трех постояльцев

Следствие предъявило индивидуальному предпринимателю обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть троих постояльцев пансионата в ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

© СК РФ

«Следственным управлением по Троицкому и Новомосковскому административным округам ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», – заявили в пресс-службе.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель, действуя группой по предварительному сговору с целью незаконного личного обогащения, организовала в дер. Пенино пансионат для проживания пожилых людей. При этом работа учреждения велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора, а также с многочисленными грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и норм. В том числе пищевая продукция поступала без товарно-сопроводительной документации, у персонала отсутствовали медицинские книжки и одновременно с изготовлением пищевой продукции проводился ремонт производственных помещений. В результате указанных нарушений в пансионате произошла вспышка пневмонии, которая привела к госпитализации 26 постояльцев, трое из которых скончались.

Отмечается, что следователи вместе с сотрудниками Роспотребнадзора в ходе осмотра пансионата выявили грубые нарушения санитарного законодательства. В рамках расследования изъята необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские.

«Следствием индивидуальному предпринимателю предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. Судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и лиц, способствовавших его совершению», – подчеркнули в СК.

Как сообщало ранее Агентство «Москва», столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.