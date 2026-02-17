В Турции задержали 17 артистов, певцов и бизнесменов по делу о наркотиках

. Турецкая полиция задержала 17 человек в рамках проводимого Генпрокуратурой Стамбула расследования о контрабанде, наркотиках и экономических преступлениях. Как указано в имеющемся у ТАСС заявлении прокуратуры, всего были выданы ордера на задержание 25 лиц.

"На основании имеющихся в следственном деле доказательств в результате одновременных арестов, задержаний, обысков и изъятий, проведенных сегодня, были задержаны и взяты под стражу 17 из 25 подозреваемых. В результате обысков было изъято в общей сложности 52,46 грамма марихуаны. Продолжаются усилия по задержанию восьми подозреваемых", - говорится в заявлении Генпрокуратуры Стамбула.

Как сообщает телеканал Habertürk, среди подозреваемых есть известные в Турции артисты. В частности, это солист группы Duman Каан Тангёзе, у которого изъято 17 граммов марихуаны, певец Мурат Далкылыч, известный актер Исмаил Хаджиоглу. У него изъято 33 грамма наркотических веществ.

В списке задержанных также большое число местных предпринимателей, среди которых руководители или партнеры ряда компаний в сфере розничной торговли, логистики, услуг.