На Валааме нашли тело пропавшей послушницы

Пропавшая на Валааме 2 февраля послушница из Екатеринбурга, как сообщили РИА Новости в пресс-службе карельского отделения поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", обнаружена мертвой.

© Московский Комсомолец

Ранее стало известно: 36-летняя уроженка Екатеринбурга, находясь в поселке Валаам, после вечерней службы ушла в неизвестном направлении. Она приехала на послушание в Валаамский монастырь.

В поисках пропавшей женщины были задействованы около 200 человек, включая правоохранителей.

Сегодня добровольцами ДПСО "Лиза Алерт" Республики Карелия пропавшая «найдена погибшей», сообщила агентству собеседница.