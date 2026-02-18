Бывшему замгубернатора Курской области Алексею Дедову продлили арест

Как сообщает РИА Новости, Ленинский районный суд Курска продлил чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу на три месяца.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Алексея Дедова об изменении меры пресечения на домашний арест. Заключение под стражу продлено на три месяца, по 5 мая 2026 года.

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов обвиняется в совершении двух эпизодов получения взяток в особо крупном размере.

"РГ" сообщала, что на судебном заседании Алексей Дедов признал, что передавал взятку от экс-депутата облдумы Максима Васильева бывшему главе области Алексею Смирнову.

В настоящее время чиновник находится в СИЗО 1 УФСИН России в Москве. Участие в заседании суда он принимал по видеосвязи. В ближайшее время, как сообщает ТАСС, Алексей Дедов может быть этапирован в Курск.