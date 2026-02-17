Дамбу прорвало в воронежском селе, часть жителей эвакуируют в ПВР

В правительстве Воронежской области "РГ" рассказали о последствиях прорыва дамбы в Ольховатском районе. Подтопление, судя по кадрам в социальных сетях, было значительным.

Впрочем, власти опровергли сообщения о гибели домашнего скота. По словам представителей пресс-службы правительства региона, подобных обращений в администрацию Ольховатского района не было. Вместе с этим, несколько домов, число которых уточняется, попали в зону подтопления. Для их жителей будет организован пункт временного размещения.

В облправительстве отметили, что прорвавшаяся дамба расположена на землях сельхозназначения и необходима для предотвращения стока талых вод на территории населенного пункта. Сейчас вся вода почти ушла, опасности местным жителям и их домам нет. На месте работают местные чиновники и спецслужбы.