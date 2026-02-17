Пассажира электрички ограбили за отказ одолжить пауэрбанк

Серпуховский городской суд вынес приговор по делу о разбое в электричке.

Как сообщили «МК» в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре, в июне 2025 года двое пьяных пассажиров в пригородной электричке избили другого пассажира за отказ предоставить пауэрбанк для зарядки телефона. Мужчина пытался спастись в тамбуре, но там они настигли его, вытолкнули из поезда, избили на перроне станции, похитили пауэрбанк и телефон. Вскоре подозреваемые были задержаны. Один из виновников заключил контракт на прохождение службы в зоне СВО, второй приговорен к 2 годам колонии.