В Эстонии задержали мужчину за контрабанду матрешек

Он пытался провезти через границу с Россией 170 деревянных кукол.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

На КПП «Лухамаа» мужчина заявил, что не имеет товаров для декларирования. При этом во время досмотра у него нашли матрёшек. Ранее гражданина уже привлекали за нарушение санкционного режима. Новый эпизод добавили к начатому уголовному делу.

В полиции Эстонии не уточняют, под санкции какого государства подпадают матрёшки и когда ввели эти ограничения.