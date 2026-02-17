Главу комитета по госзаказу задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали председателя комитета по госзаказу Дениса Толстых по делу о превышении полномочий. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

© Вечерняя Москва

Уточняется, что Толстых задержали в аэропорту Пулково при попытке вылететь из Санкт-Петербурга.

— Расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По результатам проведенных следственных действий следователями был установлен организатор преступной схемы — председатель Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых, — передает канал СК РФ в МАХ.

Министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова арестовали по обвинению в превышении полномочий. Он мог продвигать на торгах определенные компании и помочь им заработать более 200 миллионов рублей.

Ранее в Магнитогорске арестовали начальника межрайонного отделения ГУ МВД России по Челябинской области по противодействию экстремизму Илью Афанасенко.