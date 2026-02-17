В Омске задержали мужчину, напавшего на фельдшера скорой помощи с ножом

В Омске задержали 39-летнего местного жителя, который напал на сотрудника скорой помощи с ножом. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал региональной Росгвардии.

© 55.rosguard.gov.ru

Инцидент произошел во время вызова бригады к неадекватно ведущему себя гражданину. Экипаж группы задержания получил сигнал "тревога" из автомобиля скорой, прибывшего на вызов в одном из жилых кварталов. На месте росгвардейцы обнаружили фельдшера с ранением руки.

Медик пояснил, что бригада приехала по сигналу соседей, обеспокоенных поведением мужчины, находившегося в сильном алкогольном опьянении. При попытке госпитализации злоумышленник повел себя агрессивно, достал нож и ударил фельдшера в область предплечья.

Росгвардейцы незамедлительно задержали нападавшего и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему оказана медицинская помощь на месте.

Ранее якутянка напала с ножом на двух родственников, подумав о том, что ее хотят продать в рабство. Один из мужчин скончался от полученных ранений. Второму пострадавшему удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.