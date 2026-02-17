ФСБ и МВД задержали участников этнической ОПГ в Челябинской области

Сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Челябинской области задержали предполагаемых участников этнической организованной преступной группы (ОПГ), причастной к вымогательствам, разбоям и грабежам на территории региона, а также связанной с ОПГ «Артаковские». Об этом сообщает издание Ura.ru.

Уточняется, что следственные действия прошли в Челябинской области и Дагестане в рамках ранее возбужденных семи уголовных дел. Как сообщают журналисты, 17 февраля правоохранители провели на территории двух регионов обыски в местах проживания членов преступной группы. В результате были задержаны лидер ОПГ и его сообщники.

Во время обысков силовики обнаружили и изъяли крупную сумму денег и оружие. По информации Ura.ru, все арестованные связаны с находящимся в настоящее время в СИЗО лидером ОПГ «Артаковские» Артаком Варосяном.

До этого в Узбекистане 34 местных жителя приговорили к лишению свободы на сроки до 9,5 года за участие в организованной ОПГ, которая через кол-центры выманила у россиян почти 9,6 млн рублей. Из материалов дела следует, что злоумышленники пользовались базой данных о 70 тысячах российских граждан, которые покупали лекарственные препараты и БАДы.

