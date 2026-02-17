Россияне застряли в аэропорту острова во Вьетнаме из-за технических неполадок с бортом

Туристы на два часа застряли в аэропорту Вьетнама из-за технических неполадок с бортом российский авиакомпании. Об этом сообщает Telegram-канал TourDom.

© Global look

Пассажиры Azur Air, которые должны были отправиться с острова Фукуок в Новосибирск, не смогли вылететь с аэродрома отправления. Россиян разместили в воздушной гавани.

«Вынуждены задержать рейс для проведения дополнительной технической проверки, специалисты уже приступили к работе», — сообщил представитель авиаперевозчика.

Повторный вылет назначен на 12 часов по московскому времени. Уточняется, что клиентам компании предоставляют горячее питание на время задержки.

Ранее собирающиеся во Вьетнам россияне застряли в аэропорту из-за болезни члена экипажа Azur Air. До этого сотни пассажиров более суток не могли вылететь из Красноярска на Фукуок.