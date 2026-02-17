В Якутии при пожаре в коровнике погибло 56 голов скота

В ночь на 17 января в селе Кюбяинде Вилюйского района Якутии сгорел большой коровник. Погибло большое количество крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба МЧС республики.

Вызов поступил в два часа ночи. На место происшествия выехала добровольная пожарная команда.

Коровник площадью 429 квадратных метров сгорел дотла, погибло 56 голов крупного рогатого скота.

С огнем боролись десять пожарных и 15 местных жителей, возгорание тушили с помощью двух единиц техники. Причина пожара, виновные лица и размер ущерба устанавливаются.