В Москве школьники попали в больницу после употребления пельменей

Telegram-канал SHOT сообщил о госпитализации двух несовершеннолетних жителей столицы, у которых диагностировали острую кишечную инфекцию и лихорадку после употребления мясных полуфабрикатов, купленных в популярной торговой сети.

По данным источника, инцидент произошёл с двумя братьями в возрасте 10 и 15 лет. Мальчики попали в медицинское учреждение 12 февраля в тяжёлом состоянии.

Сообщается, что накануне дети съели пельмени с говядиной, приобретённые в магазине. Вскоре у подростков поднялась температура до 40 градусов и началась сильная лихорадка. В больнице пациентам назначили курс антибиотиков и капельниц, стабилизировать их состояние удалось только на третьи сутки. Врачи диагностировали у пострадавших сальмонеллёз.

Родители школьников уже направили претензию ритейлеру. Производителем указанной партии полуфабрикатов является ООО «Гурман». Отмечается, что ранее данная компания уже получала предостережения из-за обнаружения посторонних предметов в продукции.

Представители торговой сети оперативно отреагировали на ситуацию. Компания вернула деньги за покупку и инициировала внутреннюю проверку.

«Магазин связался с родителями пострадавших и запросил документы с расходами на лечение, чтобы возместить затраты в полном объёме», — сообщает SHOT.

Ранее в одной из школ Невского района Санкт-Петербурга выявили 96 случаев кишечной инфекции, вызванной норовирусом.