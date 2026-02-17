В российском городе полиция задержала подростков из-за опасного увлечения

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские задержали двоих подростков, занимавшихся зацепингом. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает канал «78».

Нарушители были обнаружены на станции Дачное. Ими оказались 15-летний житель Петербурга и 16-летний подросток из Ленинградской области. Как выяснили полицейские, молодые люди зацепились за межвагонное пространство электропоезда, следовавшего по маршруту «Петербург — Гатчина Балтийская», во время остановки на станции Ленинский проспект. Таким способом они проехали до станции Дачное, где и были задержаны.

С подростками провели профилактическую беседу, разъяснив, что увлечение зацепингом и руфингом (посещение крыш высотных зданий) смертельно опасно. В отношении 16-летнего юноши составлено два административных протокола. Кроме того, к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлекли законных представителей обоих несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Москве троих подростков, разрисовавших стену жилого дома, наказали уборкой снега. Инцидент произошел на 9-й Парковой улице. Подростки разрисовали фасад дома, но были задержаны местными жителями, которые использовали перцовый баллончик.

Родителей вызвали на место происшествия, и взрослые договорились об альтернативном наказании, чтобы избежать полицейского вмешательства.