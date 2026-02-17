Тело бывшего главы "Уралкалия" Баумгертнера увезли с британских баз на Кипре

Тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера вывезли с территории британских военных баз на Кипре. Об этом пишет ТАСС.

«Тело господина Баумгертнера было вывезено за пределы суверенной территории баз. Официального заявления по этому поводу мы не делали», — отметила собеседница агентства.

Кто и когда забрал останки и куда их доставили, в полиции не уточнили.

Напомним, 7 января бизнесмен уехал из дома в Лимасоле в деревню Писсури и пропал. 11 января начались масштабные поиски с участием вертолета и беспилотников. 14 января местный житель нашел останки на пляже Авдиму — на территории под британской юрисдикцией.

4 февраля полиция подтвердила, что тело идентифицировали по ДНК — оно принадлежит Владиславу Баумгертнеру. Причина смерти до сих пор не установлена.