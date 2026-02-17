ФСБ раскрыла канал нелегальной миграции из Латинской Америки

Задержан создатель преступной схемы, превративший загородный дом в нелегальное общежитие для выходцев из Латинской Америки, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Сотрудники спецслужб совместно с полицией ликвидировали канал незаконной миграции граждан стран ближнего зарубежья и Латинской Америки, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Участники группировки создали схему легализации иностранцев через оформление фальшивых документов. Организатор обманывал мигрантов, фиктивно их трудоустраивал и присваивал чужую зарплату, пользуясь юридической неграмотностью приезжих.

Оперативники задержали подозреваемого в загородном доме, который использовался как офис и общежитие. В ходе обысков силовики изъяли множество поддельных бумаг, средства связи и электронные носители информации.

Следователи возбудили уголовное дело, обвиняемый отправлен под стражу. За организацию незаконной миграции предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее в Москве арестовали нескольких сотрудников полиции, подозреваемых в организации незаконного пребывания более 2 тыс. иностранных граждан через фиктивные учебные визы.