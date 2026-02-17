В Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи

В Омске пьяный мужчина ножом ранил фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области.

Экипаж вневедомственной охраны отреагировал на сигнал "тревога" из машины скорой помощи, которая находилась на вызове в одном из жилых кварталов. На месте они нашли медика с раной предплечья.

Как уточняется, бригада приехала по сигналу соседей, те решили, что помощь требуется 39-летнему ранее судимому местному жителю. Он вел себя неадекватно и находился в сильном алкогольном опьянении.

Фельдшеры решили доставить его в токсикологию, но он повел себя агрессивно, достал нож и ударил одного из них.Росгвардейцы быстро скрутили агрессора. Пострадавшему оказали помощь на месте, а задержанного передали полиции для разбирательства.