Выяснились детали жестокого убийства россиянки в Дубае

В Дубае в декабре прошлого года было обнаружено тело 25-летней стюардессы из Петербурга. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, на теле погибшей обнаружены следы насилия: волосы были сострижены, а тело облито зеленкой. Заместитель руководителя ГСУ СК по Петербургу Артем Черненко подчеркнул, что есть основания считать преступление заранее подготовленным.

По версии следствия, убийство совершил бывший молодой человек погибшей. Сейчас он находится под стражей в Санкт-Петербурге.

«18 декабря 2025 года в отеле Voco Bonnington Dubai An IhgHotel 5 мужчина напал на девушку и нанес ей не менее 15 ножевых ранений в область туловища, конечностей и шеи. После убийства он отрезал ей волосы заранее принесенными ножницами и облил тело зеленкой», — сообщил Черненко.

Следователи установили, что обвиняемый несколько дней наблюдал за женщиной и дважды пытался проникнуть в её номер. Кроме того, в ходе обыска была обнаружена расписка, согласно которой потерпевшая должна была вернуть мужчине 500 тысяч рублей.

В Петербурге задержали жестоко убившего стюардессу в Дубае россиянина

Как уточнил Черненко, погибшая прилетела в Дубай для трудоустройства в международную авиакомпанию. По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, под стражу по делу о смерти девушки в ОАЭ был взят 41-летний Альберт Морган.

Следствие продолжает собирать доказательства, чтобы установить все обстоятельства трагедии и оценить роль обвиняемого в совершении заранее спланированного преступления.