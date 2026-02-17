Мощный пожар вспыхнул на российском нефтезаводе после атаки ВСУ

Нефтезавод в поселке Ильский Краснодарского края загорелся после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в публикации Оперштаба Краснодарского края в Telegram.

По информации властей, площадь мощного возгорания составила около 700 квадратных метров. На ликвидацию пожара брошены десятки спасателей.

«Повреждение получил резервуар с нефтепродуктами (...) В тушении задействованы 72 человека и 21 единица техники», — сообщили в оперштабе.

Раскрыты детали массированного налета ВСУ на фоне запланированных в Женеве переговоров

Известно, что на фоне запланированных переговоров в Женеве Украина выпустила по территории России 151 беспилотник. Среди атакованных регионов — Севастополь. Как заявил губернатор Михаил Развожаев, город попал под одну из самых мощных атак за все время.