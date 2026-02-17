Выросло число жертв при стрельбе на хоккейном матче в США

Число погибших в результате стрельбы на хоккейном матче в городе Потакет (штат Род-Айленд) увеличилось до трёх.

Как сообщает местный телеканал WJAR, один из четырёх госпитализированных скончался, остальные находятся в критическом состоянии. Ранее сообщалось о гибели двоих, включая самого нападавшего.

Стрельба произошла 16 февраля на ледовой арене, где должен был начаться матч между школьными командами. Причины произошедшего остаются неизвестными, расследование продолжается.

