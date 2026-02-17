В Крымском районе Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо

В Крымском районе Краснодарского края фрагменты беспилотника повредили здание локомотивного депо.

В региональном оперштабе заявили, что обломки БПЛА также обнаружены на железнодорожных путях.

Кроме того, в станице Варениковской фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома.

Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека.

В Минобороны России заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 151 украинский БПЛА над российскими регионами, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.