В Крымском районе Кубани фрагменты БПЛА повредили здание локомотивного депо
В Крымском районе Краснодарского края фрагменты беспилотника повредили здание локомотивного депо.
В региональном оперштабе заявили, что обломки БПЛА также обнаружены на железнодорожных путях.
Кроме того, в станице Варениковской фрагменты беспилотника упали во дворе частного дома.
Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в посёлке Ильском Северского района Краснодарского края пострадали два человека.
В Минобороны России заявили, что средства ПВО за ночь уничтожили 151 украинский БПЛА над российскими регионами, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.