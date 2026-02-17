Мирошник назвал число погибших от ударов ВСУ россиян

Более 20 россиян погибли от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшую неделю. Об этом сообщил посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 147 мирных жителей: ранены 126 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек. (…) Самому младшему пострадавшему — четыре года», — рассказал Мирошник.

По его словам, ВСУ усилили удары по Белгородской, Херсонской и Запорожской областям, а также Луганской народной республике (ЛНР). Мирошник добавил, что 82 процента пострадавших получили ранения из-за ударов дронов.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВСУ по поселку Центральный в ЛНР пострадали 23 человека.