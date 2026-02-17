Суд в Новосибирске приговорил москвича к 14 годам тюрьмы за госизмену

Второй Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор жителю Москвы за государственную измену и финансирование терроризма. Мужчина признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы.

По информации пресс-службы регионального УФСБ, 23-летний москвич вместе с уроженцем Новосибирска оказывал финансовую поддержку украинской террористической организации. В квартире подозреваемых сотрудники силовых структур обнаружили нацистскую литературу и атрибутику.

Осужденный проведет первые три года наказания в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Уроженца Новосибирска ранее внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Это произошло в декабре 2025 года. Приговор москвичу был вынесен 16 февраля 2026 года.