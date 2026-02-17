В Ижевске прогремела серия взрывов

Жители Ижевска услышали серию взрывов в небе. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины атакуют энергообъекты беспилотниками «ПД-2». Об этом во вторник, 17 февраля, сообщил Telegram-канал Mash.

— Очевидцы услышали около четырех взрывов на юго-западе города. Также сообщается о пролете четырех дронов в сторону Мензелинска. Работают силы противовоздушной обороны, — сказано в публикации.

Отмечается, что атака на Приволжский федеральный округ продолжается уже четыре часа. План «Ковер» последовательно вводился в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска.

В ту же ночь Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Республику Татарстан, местные жители сообщили о взрывах в Казани и Нижнекамске. Об этом написал Telegram-канал Shot. Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

В Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Об этом 17 февраля сообщили в региональном оперштабе. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.