Трамп предупредил об экологической катастрофе в США

В США спустя месяц после прорыва канализации продолжаются работы по очистке реки Потомак. Об этом сообщает РИА Новости. По данным журналистов, сейчас работы ведутся в притоке реки. Канал в месте разлива перегорожен забором, а шлюз покрыт пластиковой пленкой.

Также на месте установлены таблички, призывающие не подходить и не контактировать с водой. Агентство отметило, что для предотвращения дальнейшего загрязнения ниже по течению от места разлива установили заграждение из мешков с песком. При этом на месте ощущается неприятный запах. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак происходит экологическая катастрофа.

В происходящем американский лидер обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку.