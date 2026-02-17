Мигранты избили москвича из-за одной просьбы

В Москве группа молодых людей избила мужчину после того, как он сделал им замечание быть тише. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на источник.

Инцидент произошёл на Бауманской улице. Прохожий попросил юношей не нарушать общественный порядок, в ответ они нецензурно выругались. После того как мужчина оскорбил их по национальному признаку, компания напала на него.

В избиении участвовали шесть человек. Они продолжили наносить удары ногами, когда пострадавший упал. Один из нападавших снимал происходящее на камеру.

По факту случившегося проводится проверка.

