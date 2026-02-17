На Сахалине девушка взяла кредиты и отдала мошенникам 6 млн рублей

На Сахалине 26-летняя местная жительница лишилась крупной суммы, доверившись аферистам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону. Все началось со звонка "курьера маркетплейса". Под предлогом доставки аферист выманил у жертвы код из СМС. После этого девушке пришло уведомление о якобы утечке ее данных с портала "Госуслуги".

По номеру из сообщения она связалась с лжесотрудником банка, который заявил о необходимости "понизить кредитный потенциал" под предлогом "защиты" ее данных. Сахалинка поверила злоумышленникам и стала следовать их инструкциям. Она оформила кредиты в нескольких банках и отправила на "безопасный счет" более 6 млн рублей. До этого молодой россиянин отдал мошенникам почти 4 млн рублей семейных сбережений.

Преступники убедили юношу, что его средства якобы замешаны в финансировании недружественных государств.