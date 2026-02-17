В Самаре глыба льда рухнула на коляску с младенцем

Телеграм-канал «Московский Комсомолец» сообщает, что в Самаре наледь рухнула с крыши на коляску с младенцем.

Согласно сообщению телеграм-канала, инцидент произошел возле одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Урицкого.

Данные прокуратуры свидетельствуют, что ребенок 2025 года рождения уже был доставлен в медицинское учреждение.

Отмечается, что по факту произошедшего была организована проверка, а также возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».