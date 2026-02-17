В Дагестане задержан подозреваемый после возгорания цистерны с газом

В Дагестане задержали подозреваемого по делу о нарушении требований промышленной безопасности после возгорания цистерны с газом. Об этом сообщается в телеграм-канале СУ СК России по региону.

© 05.mchs.gov.ru

По данным ведомства, к гибели человека на опасном производственном объекте привели допущенные нарушения. Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения.

Цистерна с сжиженным газом загорелась в поселке Новый Хушет на окраине Махачкалы 16 февраля. На место ЧП оперативно прибыли 63 сотрудника и 19 единиц техники от РСЧС, из которых 26 человек и 7 единиц – от МЧС.

Они ликвидировали пожар и обнаружили тело погибшего мужчины. Прокуратура Дагестана поставила на контроль выявление обстоятельств возгорания.

Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Также установлено, что пожар произошел при перекачке сжиженного газа из железнодорожных автоцистерн в резервуары вследствие возникшей искры статического электричества.