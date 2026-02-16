Появились подробности о выпавшей из окна семейной паре

Стали известны подробности биографии семейной пары, погибшей в понедельник днем в Новой Москве. Напомним, супруги покончили с собой.

© Московский Комсомолец

Как стало известно «МК», погибшие — 41-летний мужчина и 38-летняя женщина — ранее жили в поселке Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Там они открыли магазин одежды и нижнего белья «Доминант». Некоторое время назад предприниматели перебрались в столичный регион. Они продолжали развивать свой бизнес, открыв аналогичный магазин в Новой Москве, неподалеку от места жительства.

Что именно послужило причиной самоубийство супругов, пока неясно.