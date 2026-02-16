Жители двух российских городов заявили о взрывах. Как стало известно Анапе и Геленджике.

По сведениям издания, сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны над Черным морем.

Горожане поделились, что в общей сложности слышали не менее 6 взрывов в районе Анапы, Витязево и Геленджика. Над Черным морем видны яркие вспышки, а также слышен гул мотора в небе. Очевидцы допустили, что российская ПВО сбивает воздушные цели на подлете.

Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодар и Геленджик.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем во время атаки со стороны Украины.