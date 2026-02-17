Тела матери и ее сына обнаружены в квартире дома в Нижнем Новгороде

Тела женщины и ее 15-летнего сына найдены в квартире жилого дома в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России.

Все произошло утром 17 февраля на Красноуральской улице. В ходе осмотра следователи не нашли видимых следов насильственной смерти. Одной из версий случившегося стало отравление угарным газом, так как в квартире погибших установлена газовая колонка.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам. В рамках расследования уже назначены необходимые экспертизы, включая проверку состояния газового оборудования.

