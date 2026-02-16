В список имущества Блиновской включили четыре трактора

В список имущества блогера Елены Блиновской включили четыре трактора. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщает корреспондент издания из зала суда, четыре трактора, а также четыре лодки и 15 земельных участков под Вологдой будут проданы в качестве средств погашения долгов Блиновской. Все это имущество принадлежало компаниям, связанным с мужем блогера — теперь оно было внесено в общий перечень активов, подлежащих реализации.

Напомним, что в 2023 году Блиновскую обвинили в неуплате налогов на общую сумму в 906 миллионов рублей, а также в двух эпизодах неправомерного оборота средств платежей. 3 марта 2025 года суд вынес решение — приговорить Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также взыскать с нее штраф в размере одного миллиона рублей. Позже наказание смягчили до 4,5 лет лишения свободы.

Ранее финуправляющая в деле о банкротстве Блиновской потребовала суд взыскать 177 миллионов рублей с бывших сотрудниц Елены Блиновской.