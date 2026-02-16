В Дагестане ликвидировали пожар на цистерне с газом

В поселке Новый Хушет завершилась ликвидация пожара на цистерне со сжиженным газом, где погиб мужчина.

Возгорание цистерны со сжиженным газом в поселке Новый Хушет Дагестана полностью ликвидировано, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили: «Горение цистерны ликвидировано. На месте находится оперативная группа».

Ранее в результате пожара погиб мужчина, подробности происшествия уточняются. Прокуратура Дагестана взяла на контроль расследование обстоятельств пожара на нефтебазе в Махачкале.

